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Сегодня, 20:06

Стал известен окончательный состав сборной Германии на домашний Евро-2024

Алина Савинова
Сборная Германии по футболу.
Фото Reuters
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Сборная Германии объявила окончательный состав на домашний чемпионат Европы по футболу 2024 года.

В заявку вошли 26 футболистов. Из нее был исключен вратарь «Штутгарта» Александр Нюбель.

Юлиан Нагельсманн, Илкай Гюндоган, Флориан Вирц. Сборная Германии на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Вратари: Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Испания);

Защитники: Вальдемар Антон, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Беньямин Хенрихс, Давид Раум (оба — «Лейпциг»), Йозуа Киммих («Бавария»), Робин Кох («Айнтрахт», Франкфурт), Антонио Рюдигер («Реал», Испания), Нико Шлоттербек («Боруссия», Дортмунд), Джонатан Та («Байер»);

Полузащитники: Роберт Андрих, Флориан Вирц (оба — «Байер»), Крис Фюрих («Штутгарт»), Паскаль Грос («Брайтон», Англия), Илкай Гюндоган («Барселона», Испания), Тони Кроос («Реал», Испания), Джамал Мусиала, Александар Павлович, Лерой Сане (все — «Бавария»);

Нападающие: Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия», Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал», Англия), Томас Мюллер («Бавария»), Дениз Ундав («Штутгарт»).

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля. Евро-2024 примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Немцы сыграют в группе A вместе с командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Первый матч сборная Германии проведет 14-го числа против шотландцев.

Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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