Стал известен расширенный состав сборной Англии на Евро-2024

Пресс-служба сборной Англии объявила предварительный состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бернли»).

Защитники: Джеррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон»), Джо Гомес, Джарелл Куанса (оба — «Ливерпуль»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуайр, Люк Шоу (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд, Кертис Джонс (оба — «Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал», Испания), Конор Галлахер («Челси»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм Юнайтед»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария», Германия), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Иван Тони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Англии сыграет в группе C против Дании, Словении и Сербии.

Первый матч на турнире команда Гарета Саутгейта проведет со сборной Сербии 16 июня в Гельзенкирхене.