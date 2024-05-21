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Сегодня, 22:38

Стал известен состав сборной Австрии на чемпионат Европы-2024

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Сборная Австрии объявила состав национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Никлас Хедль («Рапид»), Тобиас Лаваль (ЛАСК), Хайнц Линднер («Юнион», Бельгия), Патрик Пенц («Брондбю», Дания).

Защитники: Флавиус Данилюк («Зальцбург»), Кевин Дансо («Ланс», Франция), Штефан Лайнер, Максимилиан Вебер (оба — «Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Филипп Мвене («Майнц 05», Германия), Стефан Пош («Болонья», Италия), Леопольд Кверфельд («Рапид»), Гернот Траунер («Фейеноорд», Нидерланды).

Полузащитники: Тьерно Балло («Вольфсберг»), Кристоф Баумгартнер, Николас Зайвальд (оба — «Лейпциг», Германия), Флориан Гриллич («Хоффенхайм», Германия), Марко Грюлль, Маттиас Зайдль (оба — «Рапид»), Флориан Кайнц («Кельн», Германия), Конрад Лаймер («Бавария», Германия), Александер Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Дортмунд, Германия), Романо Шмид («Вердер», Германия), Патрик Виммер («Вольфсбург», Германия).

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер», Италия), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург», Германия), Андреас Вайманн («Вест Бромвич», Англия).

Сборная Австрии на Евро-2024 сыграет в группе D против Франции, Нидерландов и Польши.

Первый матч на турнире австрийцы проведут против Франции. Игра состоится 17 июня в Дюссельдорфе.

Футбол
Сборная Австрии по футболу
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