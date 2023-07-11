Сегодня, 20:55
Итальянские источники, близкие к Федерации футбола этой страны, предполагают, что УЕФА может пойти на компромиссное решение по Евро-2032.
На сегодняшний день на проведение турнира претендуют Турция и Италия, причем у обеих стран примерно равные шансы.
Решение будет принято ближайшей осенью, и на Апеннинах предполагают, что УЕФА может отдать турнир обеим странам сразу.
Каждая из них может выставить по 6 стадионов, а фаворитом на проведение финала в этом случае является Рим. Стамбулу же при таком развитии событий достанется матч открытия Евро-2032.