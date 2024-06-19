Стало известно, какую мотивирующую речь произнес Мбаппе в перерыве матча с Австрией на Евро-2024

Стало известно, какую мотивирующую речь произнес форвард сборной Франции Килиан Мбаппе в перерыве матча чемпионата Европы-2024 с Австрией (1:0).

«Если что-то пойдет не так, всегда отвечайте игрой. Мы опустим мяч на землю и будем давить индивидуально. Мы работали с этим прессингом, особенно первые пятнадцать минут. Порадуйте ребят — это матчи Евро. Мы вообще не должны ничего бояться.

Внимание на стандартах. Это все детали, но это важно. Внимательно смотрите на их позиции. Не молчите, говорите. Вот Упамекано — простой человек, он всегда подсказывает. Мы отрабатывали это на тренировках. У вас есть голос. Это важно, будь то защита или нападение, это ключ. Что бы ни произошло, держите уровень игры, принимайте решения, никого не бросаем. Мы должны быть все вместе», — приводит расшифровку слов Мбаппе RMC Sport.

В конечном итоге команда Дидье Дешама одержала победу со счетом 1:0 благодаря автоголу защитника австрийской команды Максимилиана Вебера на 38-й минуте.

Во втором туре Евро-2024 Франция сыграет с Нидерландами 21 июня.