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Сегодня, 19:15

Стало известно, кто будет капитаном сборной Германии на чемпионате Европы-2024

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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что не предпримет изменений в отношении того, кто будет капитаном национальной команды на домашнем чемпионате Европы.

Действующим капитаном является полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган.

«Мы оставим все как есть», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсетях.

Первым вице-капитаном сборной Германии является хавбек «Баварии» Йозуа Киммих, а вторым вице-капитаном — его одноклубник Томас Мюллер.

На Евро-2020 капитанскую повязку в национальной команде носил вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии сыграет в группе А против Шотландии, Швейцарии и Венгрии.

Илкай Гюндоган
Футбол
Сборная Германии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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