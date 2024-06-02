Стало известно, кто будет капитаном сборной Германии на чемпионате Европы-2024

Сегодня, 19:15
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман заявил, что не предпримет изменений в отношении того, кто будет капитаном национальной команды на домашнем чемпионате Европы.
Действующим капитаном является полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган.
«Мы оставим все как есть», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany в соцсетях.
Первым вице-капитаном сборной Германии является хавбек «Баварии» Йозуа Киммих, а вторым вице-капитаном — его одноклубник Томас Мюллер.
На Евро-2020 капитанскую повязку в национальной команде носил вратарь «Баварии» Мануэль Нойер.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии сыграет в группе А против Шотландии, Швейцарии и Венгрии.