Кларк: «Нужно забыть первую игру на Евро-2024 как кошмарный сон»

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал ничью с Швейцарией (1:1) во втором туре Евро-2024.

«На первую игру мы не вышли. У нас команда хороша, когда играет. Нужно забыть первую игру действительно как кошмарный сон. Сегодня мы были полны решимости оказывать давление, бегать за мячом и продвигаться по полю вперед. И все это, нужно отметить, было против очень хорошей швейцарской команды», — цитрует пресс-служба УЕФА Кларка.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.