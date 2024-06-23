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Сегодня, 07:50

Главный тренер Шотландии Кларк: «Венгрия хорошая команда, организованная»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча с Венгрией в заключительном туре группового турнира Евро-2024.

«Если посмотреть на послужной список Венгрии за последние несколько лет, то можно сказать, что они к этому шли. Они хорошая команда, организованная, и у них прекрасный тренер. Эта команда отлично играет без мяча и с мячом, у них есть качественные игроки.

Ментальная сторона игры очень важна. Мы чувствовали, что в первой игре (проиграли Германии 1:5. — Прим. «СЭ») нас подвела именно ментальная сторона, и мы даже не делали то, что у нас хорошо получается. Надеюсь, в игре с Венгрией мы не повторим такой ошибки», — приводит слова Кларка УЕФА.

Матч Шотландия — Венгрия пройдет сегодня, 23 июня, в Штуттгарт. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Шотландия с одним очком занимает третье место в турнирной таблице группы А, а Венгрия (0 баллов) находится на четвертой строчке.

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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