Стивен Кенни покинул пост главного тренера сборной Ирландии

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни покинул свой пост, сообщает футбольная ассоциация Ирландии (FAI).

«Проанализировав отборочную кампанию Евро-2024 в целом и признав, насколько сложной была группа, мы пришли к выводу, что результаты, необходимые для реализации нашей цели – квалификации на Турнир, не были достигнуты

Правление согласно, что сейчас подходящее время для перемен в преддверии товарищеских матчей в марте и июне 2024 года и следующей кампании Лиги Наций, начинающейся в сентябре 2024 года», – сказано в заявлении FAI.

52-летний специалист возглавлял национальную команду с апреля 2020 года. Под его руководством сборная Ирландии с 6 очками заняла четвертое место в группе B отборочного турнира Евро-2024.