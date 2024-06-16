Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:40

Стойкович назвал большим успехом выход сборной Сербии на Евро-2024

Telegram Дзен

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович поделился ожиданиями от матча с Англией на групповом этапе чемпионата Европы-2024.

«Все долго ждали выхода на Евро. В прошлом было множество упущенных возможностей. Но на этот раз задача, которую я поставил перед собой как главный тренер и которую поставила сербская ассоциация как руководящий орган, выполнена.

Путь к успеху никогда не бывает легким. Но в нынешние времена уже сам по себе выход на Евро стал огромным шагом вперед и большим достижением для сербского футбола, нашей страны, нации, болельщиков и всех, кто любит эту игру», — цитирует Стойковича пресс-служба УЕФА.

Встреча между Англией и Сербией состоится в воскресенье, 16 июня, и начнется в 22:00 по московскому времени.

В двух оставшихся матчах группового этапа Евро-2024 сербы сыграют со Словенией и Данией.

Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
Драган Стойкович
1
Обсудить
Читайте также
Названы главные звезды Евро-2024
Шипачев рассказал об обмене из «Ак Барса» в минское «Динамо»
С Днем медика: прикольные картинки и открытки, оригинальные поздравления
«Флориду» унизили, Боба сослали в запас, а Макдэвид снес рекорды Гретцки и Малкина. Что произошло в четвертом матче финала Кубка Стэнли
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Столичная прокуратура взяла под контроль дело об отравлении людей в Москве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Третий день Евро-2024: Сербия против английских звезд, обескровленная Польша и надежда на чудо от Облака
Саутгейт выделил сильные стороны сборной Сербии перед матчем на Евро-2024
Италия вымучила победу над Албанией. Но теперь у команды Спаллетти есть право на ошибку, и это делает ее опасной
Сербия — Англия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Польша — Нидерланды: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Словения — Дания: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сербия — Англия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024

Саутгейт выделил сильные стороны сборной Сербии перед матчем на Евро-2024