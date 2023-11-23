Стыковые матчи Евро 2024: прямая трансляция жеребьевки плей-офф Лиги наций

23 ноября в городе Ньон (Швейцария) пройдет жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы-2024 по футболу. Мероприятие состоится в штаб-квартире УЕФА в Доме европейского футбола. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию жеребьевки стыков Евро-2024 можно будет бесплатно на официальном сайте УЕФА и в официальном приложении чемпионата Европы-2024. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

12 европейских сборных из Лиги наций 2022 / 2023 года разыграют между собой три путевки в финальную часть Евро-2024: Польша, Эстония, Уэльс, Финляндия, Украина, Исландия, Израиль, Босния, Грузия, Люксембург, Греция, Казахстан. Это победители групп Лиги наций лиг А, В и С. Стыки пройдут в два этапа: полуфиналы — 21 марта 2024 года, финалы — 26 марта 2024 года.

Подробнее о регламенте и правилах проведения жеребьевки Евро-2024 читайте в материале «СЭ».

Чемпионат Европы в 2024 году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. До начала жеребьевки известен 21 участник предстоящего турнира из 24 возможных.