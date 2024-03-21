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Чемпионат Европы

21 марта, 00:00

Стыковые матчи Евро 2024: расписание игр и где смотреть трансляции 21 марта

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Шесть полуфиналов стыковых матчей Евро-2024 пройдет в четверг, 21 марта.
Фото Reuters
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Шесть полуфиналов стыковых матчей Евро-2024 пройдут в четверг, 21 марта. Победители этих игр затем в трех финалах трех лиг Лиги наций разыграют последние путевки в финальный турнир чемпионата Европы в Германии.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфиналов стыковых матчей Евро-2024 в формате переклички.

В программе «Матч ТВ» и тематических каналов холдинга на 21 марта нет стыковых матчей Евро-2024.

Игры отборочного цикла чемпионата Европы показывал онлайн-кинотеатр Окко Sport. С сентября 2023 года трансляции появились на «Матч ТВ». О ситуации с правами на показ игр отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.

Плей-офф Лиги наций (стыки Евро) на каждой стадии (полуфинал и финал) состоят из одного матча на выбывание. Если по окончании основного времени в игре будет ничья, команды продолжат выяснять отношения в дополнительное время, а после него, если потребуется, перейдут к серии пенальти. Шесть победителей полуфиналов сыграют финалы 26 марта.

Расписание трансляций стыковых матчей Евро 2024 21 марта, четверг

20.00. Путь C. Грузия — Люксембург

22.45. Путь A. Польша — Эстония

22.45. Путь A. Уэльс — Финляндия

22.45. Путь B. Израиль — Исландия

22.45. Путь B. Босния и Герцеговина — Украина

22.45. Путь C. Греция — Казахстан

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. В турнире примут участие 24 команды.

Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф

Футбол
Лига наций УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
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