Стыковые матчи Евро 2024: расписание игр и где смотреть трансляции 21 марта

21 марта, 00:00
Шесть полуфиналов стыковых матчей Евро-2024 пройдут в четверг, 21 марта. Победители этих игр затем в трех финалах трех лиг Лиги наций разыграют последние путевки в финальный турнир чемпионата Европы в Германии.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфиналов стыковых матчей Евро-2024 в формате переклички.
В программе «Матч ТВ» и тематических каналов холдинга на 21 марта нет стыковых матчей Евро-2024.
Игры отборочного цикла чемпионата Европы показывал онлайн-кинотеатр Окко Sport. С сентября 2023 года трансляции появились на «Матч ТВ». О ситуации с правами на показ игр отбора чемпионата Европы-2024 вы можете прочитать в нашем материале.
Плей-офф Лиги наций (стыки Евро) на каждой стадии (полуфинал и финал) состоят из одного матча на выбывание. Если по окончании основного времени в игре будет ничья, команды продолжат выяснять отношения в дополнительное время, а после него, если потребуется, перейдут к серии пенальти. Шесть победителей полуфиналов сыграют финалы 26 марта.
20.00. Путь C. Грузия — Люксембург
22.45. Путь A. Польша — Эстония
22.45. Путь A. Уэльс — Финляндия
22.45. Путь B. Израиль — Исландия
22.45. Путь B. Босния и Герцеговина — Украина
22.45. Путь C. Греция — Казахстан
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии. В турнире примут участие 24 команды.
Евро-2024: состав групп и расписание матчей, формат и даты плей-офф