Стыковые матчи Евро-2024: трансляция игр в прямом эфире 21 марта

21 марта, 19:10
21 марта пройдут шесть матчей полуфинала стыкового турнира чемпионата Европы-2024 по футболу. Данные игры являются плей-офф Лиги наций, где в каждом пути A, B и C будет определено по одному представителю, который получит путевку в финальную часть Евро-2024.
Сегодня пройдут следующие матчи:
На сайте «СЭ» пройдет текстовный онлайн самых интересных событий матчей стыков Евро-2024 21 марта. Следите за ключевыми моментами игр в матч-центре «СЭ».
Трансляции матчей плей-офф Лиги наций не значатся в программе каналов холдинга «Матч», который с сентября три месяца показывал игры отборочного турнира Евро-2024. Ранее игры цикла можно было смотреть в онлайн-кинотеатре «Окко Спорт». О ситуации с правами вы могли прочитать в нашем материале.
В Казахстане смотреть в прямом эфире видеотрансляцию матча Греция — Казахстан можно будет в 00.45 (по местному времени) на каналах «Qazaqstan» и «Qazsport».