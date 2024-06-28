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Сегодня, 13:55

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборная Англии.
Фото Reuters
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу на чемпионате Европы-2024.

Главным фаворитом считается сборная Англии — ее шансы оцениваются в 20 процентов. В тройку вошли сборные Испании (17,2 процента) и Германии (15,8).

Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут с 29 июня по 2 июля. Финал чемпионата Европы состоится на «Олимпийском» стадионе в Берлине 14 июля.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии. На Евро-2020 (турнир проходил в 2021 году) итальянцы обыграли в финале Англию (1:1, пенальти 3:2).

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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