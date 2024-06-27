Журова: «Все-таки футбол у нас любят больше всего, поэтому Евро показывают»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова объяснила трансляции матчей Евро-2024 в России. Ранее Вячеслав Фетисов раскритиковал показ турнира на федеральном канале.

«С футболом ни один другой вид спорта соперничать не может по количеству болельщиков. Все-таки футбол у нас любят больше всего, поэтому Евро показывают. Другое дело, что трансляций не должно быть так много. Не нужно делать культ из этого турнира», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.