Сычев назвал сборную Франции главным фаворитом чемпионата Европы-2024

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Дмитрий Сычев поделился ожиданиями от игры сборной Франции на чемпионате Европы-2024.

«Франция — один из главных фаворитов, если не главный. Будет интересно посмотреть, как из такой «дрим-тим» получится именно команда. Потому что столько звезд, каждый в своем клубе лидер. Но на поле выходят только 11 человек, и очень много будет недовольных, кто не вышел. В этом плане огромную роль играет работа тренера», — приводит слова Сычева ТАСС.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Франция в группе D сыграет с Австрией, Польшей и Нидерландами.