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Сегодня, 13:28

Сычев: «Ставлю на победу Франции на Евро, от слов не отказываюсь»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший форвард «Марселя» и сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о шансах сборной Франции победить на Евро-2024.

«Сборная Франции собственными силами забила ноль голов, в этом и заключается прагматизм. Понятно, что все ждут зрелищного футбола от них, но пока имеем то, что имеем, напряжение большое, поэтому такой футбол получается. Игра с португальцами скучная? Если говорить про зрелищность, конечно, матч с португальцами был в такой общей канве Евро, но мы видели матч между сборными Испании и Германии, другие валидольные игры, поэтому матч на матч не приходится. Как я говорил, ставлю на победу Франции, от слов не отказываюсь», — приводит слова Сычева ТАСС.

В четвертьфинале Франция обыграла Португалию (0:0, 5:4 — пен.). В полуфинале французы встретятся с Испанией, матч пройдет в Мюнхене 9 июля и начнется в 22:00 мск.

Источник: ТАСС
Дмитрий Сычев
Евро-2024
Сборная Франции по футболу
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