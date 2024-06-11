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Сегодня, 15:30

Таблицы чемпионата Европы по футболу: положение команд на Евро 2024

24 сборные поделены на шесть групп на Евро-2024
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Логотип Евро-2024 в Германии.
Фото Reuters
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17-й в истории чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии. Матчи проведут в десяти городах на полях десяти немецких стадионах.

Игры группового турнира откроет противостояние Германия — Шотландия (14 июня, Мюнхен, начало в 22.00 мск). Групповая стадия завершится 26 июня встречей Чехия — Турция (Гамбург, 22.00). Плей-офф стартует с матчей 1/8 финала 29 июня. Четвертьфиналы пройдут 5 и 6 июля. Полуфиналы — 9 и 10 июля. Финал — 14 июля в Берлине.

Состав групп Евро-2024

Формат группового турнира Евро-2024

24 участника Евро-2024 поделены на шесть групп — по четыре сборные в каждой. В групповом турнире чемпионата Европы будет сыграно 36 матчей. В 1/8 финала выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие из шести национальных команд, которые стали третьими в своих квартетах. Чтобы их определить, будут учитываться результаты игр групповой стадии Евро-2024. Далее приведены критерии в порядке убывания важности:

  • набранные очки;
  • разность забитых и пропущенных голов;
  • забитые мячи;
  • число побед;
  • наименьшее число дисциплинарных очков «фейр-плей» (одно очко за каждую желтую карточку, три очка за красную карточку или удаление за две желтые карточки);
  • место в общем рейтинге отборочного турнира.

Турнирные таблицы в актуальном виде всегда доступны в разделе «СЭ». Ознакомиться с основной информацией о предстоящем Евро-2024, сборных и стадионах можно в материале «СЭ».

Кубок Евро-2024 и&nbsp;официальный мяч турнира на&nbsp;фоне Бранденбургских ворот в&nbsp;Берлине. Чемпионат Европы: города и стадионы, песня и талисман, группы и расписание матчей Евро 2024
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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