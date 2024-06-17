Тадич — о непопадании в старт на матч с Англией: «Я лидер и капитан сборной Сербии, я должен был играть 90 минут»

Капитан сборной Сербии Душан Тадич рассказал о недовольстве из-за невыхода в стартовом составе на матч против Англии (0:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

35-летний полузащитник вышел на замену на 61-й минуте.

«Я лидер и капитан этой команды. Я поговорил с тренером. Я лучший игрок этой команды. Я должен был играть все 90 минут. Если бы я с самого начала был на поле, все было бы иначе. Если тренер хочет, чтобы Душан Тадич играл 30 минут, пусть будет так», — приводит слова Тадича Mundo Deportivo.

После первого тура сборная Англии (3 очка) возглавила группу C. Сербия (0) замыкает квартет.

В следующем матче Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.