Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 17:30

Тадич — о непопадании в старт на матч с Англией: «Я лидер и капитан сборной Сербии, я должен был играть 90 минут»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Капитан сборной Сербии Душан Тадич рассказал о недовольстве из-за невыхода в стартовом составе на матч против Англии (0:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

35-летний полузащитник вышел на замену на 61-й минуте.

«Я лидер и капитан этой команды. Я поговорил с тренером. Я лучший игрок этой команды. Я должен был играть все 90 минут. Если бы я с самого начала был на поле, все было бы иначе. Если тренер хочет, чтобы Душан Тадич играл 30 минут, пусть будет так», — приводит слова Тадича Mundo Deportivo.

После первого тура сборная Англии (3 очка) возглавила группу C. Сербия (0) замыкает квартет.

В следующем матче Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.

Душан Тадич
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
11
Обсудить
Читайте также
Фигурист Макар Игнатов сделал предложение Александре Трусовой
УЕФА хочет запретить флаг России на матче Румыния — Украина
В Москве 55 человек госпитализированы в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
Тяжелый разрыв с Кондратюком, предложение руки и сердца под мостом и желание иметь тех детей. Александра Трусова выходит замуж в 19 лет!
СМИ сообщили о роспуске Нетаньяху созданного после атаки ХАМАС военного кабинета
Что известно об отравлении едой из доставки в Москве. Главное
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Бельгия — Словакия: Де Брюйне и Шкриньяр выйдут с первых минут
Болельщики вывесили флаг ДНР во время матча Евро-2024 Румыния — Украина
Сборная Румынии разгромила Украину на Евро-2024
Румыния разгромила Украину. Онлайн-трансляция матча Евро-2024
Гороскоп Евро-2024: Франция — чемпион?
Фанат выбежал во время матча Евро-2024 Румыния — Украина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Бельгия — Словакия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Фанат выбежал во время матча Евро-2024 Румыния — Украина