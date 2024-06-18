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Сегодня, 10:15

Тарасова призналась, что не следит за Евро-2024

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что не следит за проходящим в Германии чемпионатом Европы по футболу.

— Не морочьте мне голову. Зачем мне с вами говорить про футбол? Я что, с ума сошла? — приводит Metaratings.ru слова Тарасовой.

— Но раньше вы обсуждали с прессой футбол.

— До такого я еще не доходила.

— Вы вообще не следите за Евро-2024?

— Не слежу.

— Из-за того, что в турнире нет сборной России?

— Я просто не смотрю футбол.

Чемпионат Европы проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasova-priznalas-chto-ne-sledit-za-evro-2024-po-futbolu-373761/
Футбол
Евро-2024
Татьяна Тарасова
Чемпионат Европы по футболу
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