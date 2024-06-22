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Сегодня, 20:29

Тарханов: «Сборная Франции с Мбаппе и без него — разные команды»

Алина Савинова
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Бывший член тренерского штаба сборной России Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча Франции и Нидерландов в групповом турнире Евро-2024 (0:0).

«Сборная Франции с Мбаппе и без Мбаппе — это, конечно, разные команды. Потому что Килиан умеет забивать. А без него у французов было много беготни, много борьбы, возникали какие-то полумоменты, но качество игры отсутствовало. Хотя все футболисты достаточно высокого уровня. Но, вероятно, из-за большого желания победить появлялось много суеты, и они не могли поразить ворота. Примерно то же самое можно сказать и про сборную Нидерландов», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

В заключительном туре группового турнира голландцы сыграют против Австрии, а Франция встретится с Польшей. Оба матча пройдут 25 июня.

Источник: Vprognoze
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Франции по футболу
Александр Тарханов
Чемпионат Европы по футболу
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