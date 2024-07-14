Тарханов сравнил сборные Испании и Англии в преддверии финала Евро-2024

Экс-тренер сборной России Александр Тарханов оценил шансы Англии и Испании на победу в финале чемпионата Европы — 2024.

«Я думаю, 50/50. В командной игре Испания лучше, но мастерство у Англии просто супер. У англичан, может, не такой футбол в плане командных действий и комбинаций, но то, что Англия сильнее в индивидуальном плане, это факт», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч между командами Англии и Испании состоится 14 июля в Берлине, начало — в 22:00 по московскому времени. Испанцы являются двукратными чемпионами Европы (2008, 2012), англичане не выигрывали турнир ни разу.