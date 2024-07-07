Ташуев: «Голландцы возвращают свою забытую славу»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился с «СЭ» мнением о победе сборной Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы — 2024 с Турцией (2:1).

«Голландцы возвращают свою забытую славу. Хави Симонс, Коди Гапко — футболисты хорошего уровня. Команда достойно показала свое лицо, хорошо подготовлена. Роналд Куман — опытный тренер. Встречался с ним в Голландии, да и знаком с ним лично. Сегодня Нидерланды — претендент на титул. Но у них была сетка попроще. Румыния им дала большое пространство, чем подопечные Кумана и воспользовались. Турция произвела хорошее впечатление, могла даже выиграть матч. Но игра состоит из мелочей и ошибок в виде автогола», — сказал Ташуев «СЭ».

В полуфинале Евро-2024 сборная Нидерландов встретится с Англией. Матч пройдет 10 июля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.