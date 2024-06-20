Ташуев назвал причины неудачного выступления сборной Хорватии на Евро-2024

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил выступление сборной Хорватии на Евро-2024.

«Это уже не сборная Хорватии, а футбольный клуб «Хорватия». Футболисты уже очень много лет играют вместе. У них хороший уровень взаимодействия, но у них вообще нет движения вперед, скоростей. Взять те же сборные Германии, Испании и Турции — опытные футболисты и молодые таланты. А хорваты, похоже, решили выехать на старом багаже и именах. У них нет футболистов, которые хотят себя показать, продать. Шансов пройти дальше у них все меньше и меньше. Им надо делать новую сборную», — цитирует Ташуева Vprognoze.ru.

Сборная Хорватии проиграла Испании (0:3) и сыграла вничью с Албанией (2:2) в первых двух турах группового турнира Евро-2024. Команда Златко Далича занимает последнее место в группе B.