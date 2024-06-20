Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:01

Ташуев назвал причины неудачного выступления сборной Хорватии на Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев оценил выступление сборной Хорватии на Евро-2024.

«Это уже не сборная Хорватии, а футбольный клуб «Хорватия». Футболисты уже очень много лет играют вместе. У них хороший уровень взаимодействия, но у них вообще нет движения вперед, скоростей. Взять те же сборные Германии, Испании и Турции — опытные футболисты и молодые таланты. А хорваты, похоже, решили выехать на старом багаже и именах. У них нет футболистов, которые хотят себя показать, продать. Шансов пройти дальше у них все меньше и меньше. Им надо делать новую сборную», — цитирует Ташуева Vprognoze.ru.

Сборная Хорватии проиграла Испании (0:3) и сыграла вничью с Албанией (2:2) в первых двух турах группового турнира Евро-2024. Команда Златко Далича занимает последнее место в группе B.

Источник: Vprognoze.ru
Футбол
Евро-2024
Сборная Хорватии по футболу
Сергей Ташуев
1
0
Читайте также
Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
«Эдмонтон» победил «Флориду» в пятом матче финала
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гуренко: «Роналду остается лидером сборной Португалии и в раздевалке, и на поле»

Словения — Сербия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024