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Сегодня, 22:32

Ташуев — о критике Саутгейта: «Хотя сборная Англии победила, могла и не выиграть»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Сергей Ташуев прокомментировал критику в адрес главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта после победы в матче группового турнира Евро-2024 против Сербии (1:0).

— Критика — это составляющая профессии, — приводит слова Ташуева «Спорт День за Днем». - Хотя сборная Англии выиграла матч, могла и не выиграть. Это нормально, еще раз повторяюсь, это часть профессии. Я же не журналист и не болельщик — соглашаться не могу. Сам знаю эту профессию. Завтра ты наверху — все хорошо. Какой-то неудачный матч — начинают критиковать. Это нормально. Нам же нравится, когда трибуны кричат наши фамилии, хлопают, говорят: «Спасибо за футбол». Потом ты проиграл матч: «Ой, что-то не то». Это нормально.

— В чем Англии надо прибавить, чтобы успокоить критиков?

— Надо выигрывать матчи. Результат определяет счет. Бывает, что матчи не самые яркие. Дания имела преимущество в матче со словенцами, а в конце почему-то просела, прогнулась, дала возможность Словении играть агрессивно в атаке. Это футбол.

Англия — сильная команда, с хорошим подбором футболистов. Думаю, выводы сделают и будут радовать своих болельщиков, а может — наоборот. Для этого футбол и существует.

В следующем матче группы C Англия 20 июня сыграет с Данией, Сербия в этот же день встретится со Словенией.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/eto-normalno-tashuev-otreagiroval-na-kritiku-sautgeyta-posle-pobedy-anglii
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Сергей Ташуев
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