Ташуев: «Футбольный бог бережет Англию. Саутгейт — фартовый тренер»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился с «СЭ» мнением об игре сборной Англии на Евро-2024.

«Футбольный бог бережет Англию на этом турнире. Но он рано или поздно может отвернуться от англичан. Команде не хватает креативности. Структура футбола простоватая. От Англии не ожидал большего, потому что там работает Саутгейт. Это не первый турнир с ним, и он всегда играет в прагматичный футбол. Парадокс: футболисты креативные, а футбол «рабочий». Возможно, Гарет просто фартовый тренер», — сказал Ташуев «СЭ».

В 1/4 финала сборная Англии одержала победу над Швейцарией (1:1, пенальти — 5:3). В следующем раунде коллектив Гарета Саутгейта сыграет с Нидерландами. Встреча состоится 10 июля и начнется в 22.00 мск.