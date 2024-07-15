Ташуев считает, что Родри заслуженно получил награду лучшему игроку Евро-2024

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что полузащитник сборной Испании Родри стал лучшим игроком Евро-2024.

«Было много футболистов, которые достойны этой награды. Тот же Руис провел хороший турнир. Но Родри — авторитетный футболист. Из атакующих футболистов Уильямс оставил хорошие впечатления. Но думаю, что это заслуженная награда для Родри», — сказал Ташуев «СЭ».

28-летний Родри провел 6 матчей на чемпионате Европы 2024 года и отметился одним голом.

Испанцы обыграли сборную Англии в финале Евро-2024 со счетом 2:1 и завоевали трофей в четвертый раз в истории. Они являются рекордсменами по этому показателю. Ранее «Красная фурия» побеждала в турнире в 1964, 2008 и 2012 годах.