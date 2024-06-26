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Сегодня, 22:31

Главный тренер сборной Бельгии Тедеско — о матче с Украиной: «Сегодня мы знали, что не проиграем»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал результат матча заключительного тура группового турнира Евро-2024 против Украины (0:0).

Бельгийцы с 4 очками заняли второе место в турнирной таблице группы Е, обойдя по дополнительным показателям Словакию и Украину, которые набрали такое же количество баллов, и вышли в плей-офф турнира.

«Сегодня мы знали, что не проиграем. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо справились в конце, ведь если ты пропустишь один гол, то выбываешь. Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали. На бумаге вы можете быть фаворитами, но все решается непосредственно в матчах, и этим командам абсолютно нечего терять», — приводит пресс-служба УЕФА слова Тедеско.

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В 1/8 финала чемпионата Европы бельгийцы сыграют против Франции, которая вышла в плей-офф со второго места в группе D (5 баллов). Матч между национальными командами Бельгии и Франции состоится 1 июля в Дюссельдорфе.

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