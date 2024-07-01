Тедеско назвал проблему сборной Бельгии перед матчем с Францией

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, чего ждет от матча с Францией в 1/8 финала чемпионата Европы. Он заявил, что основным планом команды является адаптация к игре соперника.

«Мы доверяем всем игрокам Бельгии. Единственная проблема состоит в том, что мы можем выпустить на поле только 11 футболистов. В боевой готовности находятся куда больше, и это сложная задача — решить, кто будет на скамейке запасных, ведь все фантастически работают на тренировках, и у каждого свои особенности», — цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также рассказал об ожиданиях от матча.