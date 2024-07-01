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Сегодня, 11:04

Тедеско назвал проблему сборной Бельгии перед матчем с Францией

Виктория Кравченко
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, чего ждет от матча с Францией в 1/8 финала чемпионата Европы. Он заявил, что основным планом команды является адаптация к игре соперника.

«Мы доверяем всем игрокам Бельгии. Единственная проблема состоит в том, что мы можем выпустить на поле только 11 футболистов. В боевой готовности находятся куда больше, и это сложная задача — решить, кто будет на скамейке запасных, ведь все фантастически работают на тренировках, и у каждого свои особенности», — цитирует Тедеско пресс-служба УЕФА.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам также рассказал об ожиданиях от матча.

Сборная Франции сыграет с Бельгией в понедельник, 1 июля. Матч пройдет на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе (Германия). Начало — в 19.00 мск.

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
Доменико Тедеско
Чемпионат Европы по футболу
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