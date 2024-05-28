Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Стыковые матчи
Команды
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 15:15

Тедеско объяснил, почему Куртуа не попал в заявку сборной Бельгии на чемпионат Европы-2024

Владислав Корегин
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско ответил на вопрос, почему голкипер «Реала» Тибо Куртуа не был включен в заявку национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Бельгия попала в группу E, где сыграет с Румынией, Словакией и Украиной.

«Тибо знает свое тело лучше, чем кто-либо другой. Все было понятно с самого начала. Он только что вернулся в строй, а играть каждые три-четыре дня на крупном турнире — это сложно. Мы приняли эту информацию во внимание и посчитали, что Куртуа не готов к Евро», — цитирует Тедеско RTBF.

Недавно 32-летний Куртуа восстановился после травмы колена. В сезоне-2023/24 он провел 4 матча за «Реал», в которых не пропустил ни одного гола.

Летом 2023 года Куртуа покинул расположение сборной Бельгии перед матчем против Эстонии (3:0) в отборочном турнире Евро-2024. Причиной отъезда игрока стало недовольство решением Тедеско отдать капитанскую повязку не ему, а нападающему Ромелу Лукаку.

Тибо Куртуа
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
ИИХФ обсудит систему подсчета очков в рейтинге из-за положения сборной России
Евро-2024 по футболу начнется в Германии 14 июня
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Агент Эраковича — о невключении игрока в заявку на Евро-2024: «Вопрос к тренеру сборной Сербии, почему он так решил»