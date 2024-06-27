Тедеско объяснил слабую игру сборной Бельгии против Украины

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал матч команды против Украины в третьем туре группового турнира Евро-2024 — 0:0. Он объяснил, в чем была причина слабой игры футболистов.

«Добирались от отеля до стадиона около часа. Был полицейский эскорт, но без мигалок. Пробок не было, но они ехали со скоростью 20 или 25 километров в час и останавливались на каждом светофоре на красный свет. Поэтому я смог произнести лишь двухминутную речь перед игрой. Это невероятно, такого не может быть», — цитирует Тедеско ESPN.

Сборная Франции сыграет с командой Бельгии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в понедельник, 1 июля.