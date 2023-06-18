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Сегодня, 04:01

Тедеско — о ничьей с Австрией: «Тяжелая игра, как мы и ожидали»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги матча 3-го тура отборочного турнира Евро-2024 против Австрии (1:1).

«Это была тяжелая игра, как мы и ожидали. Нашей проблемой было отсутствие интенсивности в первом тайме. Второй тайм прошел так, как мы должны были сыграть. После первого гола мы увидели, как поникли игроки, и это то, чему мы должны научиться противостоять, потому что мы команда молодая. Но, в конце концов, я увидел и хорошие вещи», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Бельгия занимает второе место в группе F с 4 очками. Австрия находится на первой строчке (7 очков).

Сборная Австрии по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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