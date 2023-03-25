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Сегодня, 02:34

Тедеско о матче со Швецией: «Это командная победа»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 против Швеции (3:0).

«Действительно отличный результат. Я чувствовал хорошее настроение не только на поле, но и на скамейке запасных. Дух единения. Это командная победа. Я счастлив, что Де Брюйне победил в своем первом матче в качестве капитана. И, конечно, Лукаку забил три гола. Это потрясающе, мы счастливы», — приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Бельгия 17 мая сыграет с Австрией, Швеция 27 марта встретится с Азербайджаном.

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Швеции по футболу
Доменико Тедеско
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