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Сегодня, 00:47

Тедеско — о победе над Румынией: «Бельгия могла забить четыре или пять голов»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги матча группового турнира Евро-2024 против Румынии (2:0).

«Мы играли по той же схеме, что и против Словакии. Тилеманс справился фантастически, как и все остальные. Мы рады, что взяли эти три очка, и теперь посмотрим, что будет в следующей игре. Мы высоко прессинговали, старались отобрать мяч. Румыния любит контролировать ход игры. Против них бывает непросто.

Я очень рад, что мы выиграли, было очень важно набрать эти три очка, но, конечно, мы упустили некоторые моменты. Было бы здорово, если бы мы могли открыть счет раньше. Думаю, сегодня можно было забить три, четыре или пять голов. Это здорово, что мы создаем такие моменты. нам нужно проявить терпение», – приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

Румыния (3 очка) сохраняет первое место в группе Е. Бельгия набрала такое же количество баллов и вышла на второе место в турнирной таблице. Также по 3 очка у выступающих в этом квартете Словакии (3-я позиция) и Украины (4-я позиция).

В заключительном туре группового турнира бельгийцы сыграют против Украины, а румынская команда встретится со Словакией.

Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Румынии по футболу
Доменико Тедеско
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