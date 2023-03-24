Тедеско — перед дебютным матчем в сборной Бельгии: «Прошу понимания, но не терпения, ведь я амбициозен»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о своей работе перед дебютным матчем в национальной команде.

«Думаю, все понимают, что для некоторых вещей нужно время. Посмотрите на «Ливерпуль». Этой команде потребовалось два-три года, чтобы быть полностью готовой. Как и «Арсеналу», сейчас занимающему первое место в АПЛ. Я прошу понимания, но не терпения, ведь я амбициозен», — цитирует Тедеско Nieuwsblad.be.

37-летний немец официально возглавил сборную Бельгии в феврале этого года. 24 марта он проведет дебютный матч против Швеции в стартовом матче отбора к Евро-2024. Начало встречи — в 22.45 по Москве.