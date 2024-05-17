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Сегодня, 22:14

Терзич рассказал, что Хуммельс был разочарован из-за решения не брать его на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассказал о реакции защитника команда Матса Хуммельса на решение Юлиана Нагельсмана не включать его в заявку на Евро-2024.

«Я почувствовал, что это решение повлияло на Матса. После его обсуждения [с Нагельсманом] он был очень разочарован. Матс сказал мне, что теперь мы должны сделать все возможное для того, чтобы достичь нашей большой цели — победы в Лиге чемпионов», — цитирует Терзича Reuters.

Чемпионат Европы-2024 состоится с 14 июня по 14 июля в Германии.

Матс Хуммельс
Сборная Германии по футболу
ФК Боруссия (Дортмунд)
Эдин Терзич
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