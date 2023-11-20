Тихонов надеется на победу сборной Казахстана в матче со Словенией

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями с «СЭ» от матча отборочного турнира Евро-2024 Словения — Казахстан.

«Хочется, чтобы Казахстан выиграл, потому что все зависит от них. Им нужна только победа, поэтому им нужно будет играть на нее», — сказал Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Встреча пройдет 20 ноября в Любляне. Словения пройдет отбор, если не проиграет Казахстану. Соответственно, Казахстан пройдет отбор, если в гостях победит Словению, ничья или поражение отправят его в плей-офф Лиги наций.