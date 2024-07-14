Тихонов — о финале Евро: «Футбол испанцев интереснее. Буду болеть за них»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

«Не являюсь поклонником ни Испании, ни Англии, но сегодня буду болеть за команду де ла Фуэнте. Не скажу, что они фавориты, но играют в более привлекательный футбол. Он интереснее — агрессивный и атакующий. Мне это нравится. Понимаю, что Саутгейт может получить рыцарские титул, но все-таки к нам это не относится. Испанцы на голову сильнее всех на этом Евро? Сейчас все научились как обороняться, так и выходить в атаку. Но у испанцев культура игры сильнее, как и исполнительское мастерство футболистов», — сказал Тихонов «СЭ».

Финал Евро-2024 между Англией и Испанией пройдет в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 мск.