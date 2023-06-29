Тикнизян поделился эмоциями от дебютного гола за сборную Армении

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал свой дебютный гол за сборную Армении.

19 июня 24-летний футболист забил в ворота сборной Латвии в матче отборочного этапа Евро-2024.

«По поводу моих эмоций: первые два дня я не до конца понимал, что случилось, что произошло. И только на третий день пришло осознание, что я действительно забил дебютный мяч за сборную Армении в отборе к Евро. От этого я испытывал только приятные эмоции. Но, опять же, не буду акцентировать на этом много внимания, потому что сейчас я в «Локомотиве», для меня самое важное — это результаты в моей команде», — цитирует Тикнизяна официальный сайт железнодорожников.

Тикнизян дебютировал за сборную Армении в марте этого года. Ранее защитник выступал за молодежные сборные России.