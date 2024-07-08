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Сегодня, 13:38

Титов назвал полуфинал с Нидерландами матчем жизни для сборной Англии

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Бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала Евро-2024 между сборными Англии и Нидерландов.

«Голландцы в последнем матче показали очень яркий футбол, хоть соперник и не был топ-сборной. Тем не менее много лестных отзывов заслужили Нидерланды. Надо отдать им должное, ведь если позволить им играть в открытый футбол, то жди беды. Что касается Англии, ее все критикуют, но она делает свое дело и поступательно идет к своей цели. Если команда выиграет этот чемпионат Европы, ей все простят и, главное, простят тренера, на которого вылилось столько критики. Вот нам бы их проблемы. Если будем играть в полуфиналах, пусть критикуют Карпина. Но, к сожалению, пока мы чемпионат Европы можем только смотреть по телевизору», — сказал Титов «СЭ».

Также бывший футболист «Спартака» предложил английским болельщикам молиться на игроков стартового состава своей сборной.

«Здесь очень трудно прогнозировать результат. Для Англии это будет матч жизни. Команда много играет в поздних стадиях, но титулов нет. Думаю, вся Англия молится на тех футболистов, которые выйдут в стартовом составе и, возможно, принесут результат», — добавил Титов.

Матч 1/2 финала Евро-2024 Испания — Франция состоится во вторник, 9 июля, на стадионе Allianz Arena (Мюнхен, Германия). Начало — в 22:00 по московскому времени.

Денис Сафронов

Егор Титов
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
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