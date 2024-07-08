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Сегодня, 13:55

Титов: «Для меня на Евро сейчас нет четкого фаворита»

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Бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о том, кто из полуфиналистов чемпионата Европы имеет больше шансов на победу.

«Сейчас осталось четыре сборных, которые в равной степени могут претендовать на титул. Кто-то идет фаворитом, как Испания, а кто-то аутсайдером, как Нидерланды. Но тем и интересен футбол, что неизвестно, как все в итоге сложится. Кстати, голландцы с 88-го года так и не становились чемпионами, если мне не изменяет память. Почему бы им, спустя 36 лет, не попробовать добиться чего-то значимого? Поэтому я никого не исключаю из возможных победителей, так как для меня сейчас нет четкого фаворита», — сказал Титов «СЭ».

В первом полуфинале Евро-2024 встретятся Испания и Франция (9 июля), во втором — Нидерланды и Англия (10 июля). Финал турнира состоится 14 июля в Берлине.

Денис Сафронов

Егор Титов
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
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