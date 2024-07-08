Титов — о Ямале: «Самый яркий школьник играет в Испании»

Бывший капитан «Спартака» и сборной России Егор Титов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от игры нападающего сборной Испании Ламина Ямаля.

«Самый яркий школьник играет в Испании. Думаю, что он еще должен добавить. Он играет так ярко в свои 16 лет. Он не забивает себе голову схемами и тренерскими установками. Он просто играет в футбол и получает удовольствие. Если бы я делал ставки на футболистов, то, думаю, можно было бы что-нибудь придумать с этим мальчишкой», — сказал Титов «СЭ».

На Евро-2024 16-летний Ямаль сделал 3 результативные передачи. В первом полуфинале турнира Испания встертится с Францией. Встреча пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 мск.

Денис Сафронов