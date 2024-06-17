Титов: «Уверен, Россия не раз пошумит на европейской арене»

Экс-нападающий «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» предположил, что сборная России могла бы показать на чемпионате Европы-2024.

«Если бы у нас были все лидеры в составе — могло быть интересно. Головина признают лучшим футболистом «Монако», это уже о чем-то говорит. Миранчук — победитель Лиги Европы. Наши звездочки набрались опыта. Но сейчас мы видим только товарищеские игры, по которым тяжело составить цельное впечатление. Когда мы вернемся на европейскую арену, а это обязательно произойдет, тогда и сформируем полную картину. У нас есть и молодые звезды — Тюкавин, Салтыков и многие другие. Уверен, что Россия еще пошумит и не раз. Верю в российский футбол!» — сказал Титов «СЭ».

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим победителем турнира является Италия.