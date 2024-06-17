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Сегодня, 17:15

Титов: «Уверен, Россия не раз пошумит на европейской арене»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-нападающий «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» предположил, что сборная России могла бы показать на чемпионате Европы-2024.

«Если бы у нас были все лидеры в составе — могло быть интересно. Головина признают лучшим футболистом «Монако», это уже о чем-то говорит. Миранчук — победитель Лиги Европы. Наши звездочки набрались опыта. Но сейчас мы видим только товарищеские игры, по которым тяжело составить цельное впечатление. Когда мы вернемся на европейскую арену, а это обязательно произойдет, тогда и сформируем полную картину. У нас есть и молодые звезды — Тюкавин, Салтыков и многие другие. Уверен, что Россия еще пошумит и не раз. Верю в российский футбол!» — сказал Титов «СЭ».

Чемпионат Европы в Германии продлится до 14 июля. Действующим победителем турнира является Италия.

Сборная Сербии начала Евро-2024 с&nbsp;поражения от&nbsp;Англии (0:1). «Переживаю за Сербию — они наши братья!» Титов — о Евро-2024, трансферах «Спартака» и Цымбаларе

Александр Головин
Алексей Миранчук
Егор Титов
Константин Тюкавин
Евро-2024
Сборная России по футболу
ФК Спартак (Москва)
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