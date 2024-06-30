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Сегодня, 02:32

Игрок сборной Дании Дилейни: «Мне грустно, что мы не обыграли Германию»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Дании Томас Дилейни прокомментировал вылет команды с Евро-2024. Команда в 1/8 финала проиграла Германии (0:2).

«Конечно, эта игра была более эмоциональной, чем другие, и в конце концов мы хотели отплатить нашим болельщикам за их поддержку. Сейчас мне грустно, что мы не выиграли. Сейчас это тяжело. Мы разочарованы, но все равно гордимся. Мы много страдали. Было удивительно снова играть здесь против хорошей сборной», — приводит слова Дилейни сайт УЕФА.

Дания не выиграла ни одного из последних восьми матчей на Евро и чемпионата мира.

Германия в четвертьфинале Евро-2024 сыграет с победителем матча Испания — Грузия.

Германия&nbsp;&mdash; Дания. Гол Йоахима Андерсена был отменен из-за офсайда. Эмоции по поводу «мизинчикового» офсайда понятны. Но глупо говорить, что ВАР убивает дух игры


Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
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