Томас Мюллер допустил, что завершит карьеру в сборной Германии после Евро-2024

Сегодня, 00:08
Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер заявил, что рассматривает возможность завершения карьеры в национальной команде.
В пятницу, 5 июля немцы уступили Испании (1:2 доп. вр.) в четвертьфинале Евро-2024.
«Очень возможно, что это был мой последний матч за сборную», — приводит Sky Germany слова Мюллера.
Мюллер — чемпион мира (2014) в составе сборной Германии. Футболист дебютировал за национальную команду в марте 2010 года.
Всего у 34-летнего немца 45 голов и 41 результативная передача в 131 матче за сборную Германии.