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Сегодня, 07:42

Кроос — о «Золотом мяче»: «Если бы Германия выиграла Евро, у меня был бы шанс»

Ана Горшкова
Корреспондент
Тони Кроос.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос оценил свои шансы на завоевание «Золотого мяча».

«Это не тот трофей, к которому я стремился. Но это не имеет никакого отношения к тому факту, что я никогда его не выигрывал. В моей команде играли футболисты мирового уровня: Криштиану Роналду, Лука Модрич, Карим Бензема. Так что я помогал им в этом. Если бы мы стали чемпионами Европы, у меня был бы шанс», — приводит слова Крооса Bild.

Роналду получал «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, Месси — восемь.

Ранее 34-летний футболист был признан лучшим футболистом года в Германии по версии издания Kicker.

Кроос завершил карьеру летом 2024 года, его последним матчем стала встреча 1/4 финала Евро-2024 Германия — Испания (1:2). В «Реале» экс-футболист выступал с 2014 по 2022 год, проведя более 300 матчей.

Оливье Жиру, Тони Кроос, Анхель Ди&nbsp;Мария. Легенды сборных, которые уходят после Евро и Кубка Америки. В списке — сразу пять чемпионов мира

Источник: Bild
Тони Кроос
Футбол
Евро-2024
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