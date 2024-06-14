Кроос: «Победа на Евро-2024 стала бы идеальным завершением моей карьеры»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос заявил, что победа национальной команды на чемпионате Европы-2024 стала бы идеальным завершением его карьеры.

«Конечно, победа на Евро этим летом стала бы идеальным завершением моей карьеры. Но я реалист и знаю, что будет нелегко.

В то же время я понимаю, насколько особенной стала бы победа на глазах у наших фанатов. Однако для этого многое должно сойтись. Мы сосредоточены на том, чтобы показать свой максимум, и тогда станет понятно, каких успехов мы добьемся», — приводит слова Крооса FourFourTwo.

Матч открытия Евро-2024 между Германией и Шотландией пройдет 14 июня на «Альянц Арене» в Мюнхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Сборная Германии сыграет на домашнем Евро в группе А. Кроме Шотландии, команда Юлиана Нагельсманна сыграет с Венгрией (19 июня) и Швейцарией (23 июня).