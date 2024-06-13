Тошич надеется, что сборная Сербии сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы

Бывший футболист сборной Сербии Зоран Тошич надеется, что национальная команда сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы-2024 в Германии.

«Самой важной будет первая игра с Англией, потому что это очень сильный соперник, да и на всех турнирах важен первый матч, — цитирует Тошича ТАСС. — Будет тяжело, потому что Англия — один из фаворитов чемпионата Европы. Хорошо, что даже с третьего места в группе можно пройти в плей-офф. Буду поддерживать и болеть за сборную Сербии. Надеюсь, что у команды будет хороший результат. Под ним имею в виду выход из группы».

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии попала в группу С, в которой сыграет с командами Словении, Дании и Англии.