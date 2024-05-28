Расписание трансляций игр чемпионата Европы: где смотреть матчи Евро 2024 в России

Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Финальный турнир принимает Германия, игры состоятся на 10 стадионах в 10 городах. В России покажут все матчи Евро 2024 в прямом эфире.

Трансляции запланированы на телеканале «Матч ТВ» и платформе онлайн-кинотеатра Okko. «Матч ТВ» покажет в прямом эфире 34 игры, включая матч открытия, большую часть плей-офф и финал. В видеосервисе Okko на эксклюзивной основе будут доступны 17 игр, при этом платформа также покажет все матчи из программы «Матч ТВ» (в разделе «Телеканалы» и на спортивной витрине сервиса).

Приводим список трансляций всех матчей группового турнира и плей-офф чемпионата Европы 2024. Время начала прямого эфира — московское.

Евро-2024: расписание трансляций (основной вещатель в России)

1-й тур

Германия — Шотландия, 14 июня, 22:00 — Матч ТВ

Венгрия — Швейцария, 15 июня, 16:00 — Okko

Испания — Хорватия, 15 июня, 19:00 — Матч ТВ

Италия — Албания, 15 июня, 22:00 — Матч ТВ

Польша — Нидерланды, 16 июня, 16:00 — Okko

Словения — Дания, 16 июня, 19:00 — Матч ТВ

Сербия — Англия, 16 июня, 22:00 — Матч ТВ

Румыния — Украина, 17 июня, 16:00 — Okko

Бельгия — Словакия, 17 июня, 19:00 — Матч ТВ

Австрия — Франция, 17 июня, 22:00 — Матч ТВ

Турция — Грузия, 18 июня, 19:00 — Матч ТВ

Португалия — Чехия, 18 июня, 22:00 — Матч ТВ

2-й тур

Хорватия — Албания, 19 июня, 16:00 — Okko

Германия — Венгрия, 19 июня, 19:00 — Матч ТВ

Шотландия — Швейцария, 19 июня, 22:00 — Матч ТВ

Словения — Сербия, 20 июня, 16:00 — Okko

Дания — Англия, 20 июня, 19:00 — Матч ТВ

Испания — Италия, 20 июня, 22:00 — Матч ТВ

Словакия — Украина, 21 июня, 16:00 — Okko

Польша — Австрия, 21 июня, 19:00 — Матч ТВ

Нидерланды — Франция, 21 июня, 22:00 — Матч ТВ

Грузия — Чехия, 22 июня, 16:00 — Okko

Турция — Португалия, 22 июня, 19:00 — Матч ТВ

Бельгия — Румыния, 22 июня, 22:00 — Okko

3-й тур

Швейцария — Германия, 23 июня, 22:00 — Матч ТВ

Шотландия — Венгрия, 23 июня, 22:00 — Okko

Албания — Испания, 24 июня, 22:00 — Okko

Хорватия — Италия, 24 июня, 22:00 — Матч ТВ

Нидерланды — Австрия, 25 июня, 19:00 — Okko

Франция — Польша, 25 июня, 19:00 — Матч ТВ

Англия — Словения, 25 июня, 22:00 — Матч ТВ

Дания — Сербия, 25 июня, 22:00 — Okko

Словакия — Румыния, 26 июня, 19:00 — Матч ТВ

Украина — Бельгия, 26 июня 19:00 — Okko

Грузия — Португалия, 26 июня, 22:00 — Матч ТВ

Чехия — Турция, 26 июня, 22:00 — Okko

Плей-офф

1/8 финала, 29 июня, 19:00 — Матч ТВ

1/8 финала, 29 июня, 22:00 — Матч ТВ

1/8 финала, 30 июня, 19:00 — Матч ТВ

1/8 финала, 30 июня, 22:00 — Матч ТВ

1/8 финала, 1 июля, 19:00 — Матч ТВ

1/8 финала, 1 июля, 22:00 — Матч ТВ

1/8 финала, 2 июля, 19:00 — Матч ТВ

1/8 финала, 2 июля, 22:00 — Матч ТВ

1/4 финала, 5 июля, 19:00 — Матч ТВ

1/4 финала, 5 июля, 22:00 — Okko

1/4 финала, 6 июля, 19:00 — Матч ТВ

1/4 финала, 6 июля, 22:00 — Okko

1/2 финала, 9 июля, 22:00 — Матч ТВ

1/2 финала, 10 июля, 22:00 — Okko

Финал, 14 июля, 22:00 — Матч ТВ