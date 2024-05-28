Расписание трансляций игр чемпионата Европы: где смотреть матчи Евро 2024 в России

28 мая, 23:30
Чемпионат Европы по футболу 2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. Финальный турнир принимает Германия, игры состоятся на 10 стадионах в 10 городах. В России покажут все матчи Евро 2024 в прямом эфире.
Трансляции запланированы на телеканале «Матч ТВ» и платформе онлайн-кинотеатра Okko. «Матч ТВ» покажет в прямом эфире 34 игры, включая матч открытия, большую часть плей-офф и финал. В видеосервисе Okko на эксклюзивной основе будут доступны 17 игр, при этом платформа также покажет все матчи из программы «Матч ТВ» (в разделе «Телеканалы» и на спортивной витрине сервиса).
Приводим список трансляций всех матчей группового турнира и плей-офф чемпионата Европы 2024. Время начала прямого эфира — московское.
Германия — Шотландия, 14 июня, 22:00 — Матч ТВ
Венгрия — Швейцария, 15 июня, 16:00 — Okko
Испания — Хорватия, 15 июня, 19:00 — Матч ТВ
Италия — Албания, 15 июня, 22:00 — Матч ТВ
Польша — Нидерланды, 16 июня, 16:00 — Okko
Словения — Дания, 16 июня, 19:00 — Матч ТВ
Сербия — Англия, 16 июня, 22:00 — Матч ТВ
Румыния — Украина, 17 июня, 16:00 — Okko
Бельгия — Словакия, 17 июня, 19:00 — Матч ТВ
Австрия — Франция, 17 июня, 22:00 — Матч ТВ
Турция — Грузия, 18 июня, 19:00 — Матч ТВ
Португалия — Чехия, 18 июня, 22:00 — Матч ТВ
Хорватия — Албания, 19 июня, 16:00 — Okko
Германия — Венгрия, 19 июня, 19:00 — Матч ТВ
Шотландия — Швейцария, 19 июня, 22:00 — Матч ТВ
Словения — Сербия, 20 июня, 16:00 — Okko
Дания — Англия, 20 июня, 19:00 — Матч ТВ
Испания — Италия, 20 июня, 22:00 — Матч ТВ
Словакия — Украина, 21 июня, 16:00 — Okko
Польша — Австрия, 21 июня, 19:00 — Матч ТВ
Нидерланды — Франция, 21 июня, 22:00 — Матч ТВ
Грузия — Чехия, 22 июня, 16:00 — Okko
Турция — Португалия, 22 июня, 19:00 — Матч ТВ
Бельгия — Румыния, 22 июня, 22:00 — Okko
Швейцария — Германия, 23 июня, 22:00 — Матч ТВ
Шотландия — Венгрия, 23 июня, 22:00 — Okko
Албания — Испания, 24 июня, 22:00 — Okko
Хорватия — Италия, 24 июня, 22:00 — Матч ТВ
Нидерланды — Австрия, 25 июня, 19:00 — Okko
Франция — Польша, 25 июня, 19:00 — Матч ТВ
Англия — Словения, 25 июня, 22:00 — Матч ТВ
Дания — Сербия, 25 июня, 22:00 — Okko
Словакия — Румыния, 26 июня, 19:00 — Матч ТВ
Украина — Бельгия, 26 июня 19:00 — Okko
Грузия — Португалия, 26 июня, 22:00 — Матч ТВ
Чехия — Турция, 26 июня, 22:00 — Okko
1/8 финала, 29 июня, 19:00 — Матч ТВ
1/8 финала, 29 июня, 22:00 — Матч ТВ
1/8 финала, 30 июня, 19:00 — Матч ТВ
1/8 финала, 30 июня, 22:00 — Матч ТВ
1/8 финала, 1 июля, 19:00 — Матч ТВ
1/8 финала, 1 июля, 22:00 — Матч ТВ
1/8 финала, 2 июля, 19:00 — Матч ТВ
1/8 финала, 2 июля, 22:00 — Матч ТВ
1/4 финала, 5 июля, 19:00 — Матч ТВ
1/4 финала, 5 июля, 22:00 — Okko
1/4 финала, 6 июля, 19:00 — Матч ТВ
1/4 финала, 6 июля, 22:00 — Okko
1/2 финала, 9 июля, 22:00 — Матч ТВ
1/2 финала, 10 июля, 22:00 — Okko
Финал, 14 июля, 22:00 — Матч ТВ