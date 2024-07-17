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Сегодня, 21:48

Тренер «Химок» Артига: «Нынешняя сборная Испании может сформировать эпоху в футболе»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился мнением о победе сборной Испании на Евро-2024 и оценил влияние национальной команды на мировой футбол.

«Сборная Испании показала лучший футбол на турнире. Очень динамичный, конкурентный. Футболисты показывали отличную игру с самого начала чемпионата. Поэтому их победа абсолютно заслужена. У этой команды огромное будущее, потому что в её составе очень много молодых игроков: Ламин Ямаль, Нико Уильямс, Педри, Гави, Дани Ольмо. Они могут повторить путь, который проделала сборная Испании с Хави, Иньестой, Бускетсом. Эта сборная может сформировать эпоху в испанском футболе», — приводит Metaratings слова Артиги.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в четвертый раз в истории, что является рекордом.

Источник: Metaratings
Евро-2024
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